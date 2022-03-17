Волонтери просять допомогти зібрати кошти для закупівлі тепловізорів

Волонтери просять усіх небайдужих допомогти закрити збір для закупівлі тепловізорів для територіальної оборони Києва. Залишилося зібрати 18 500 гривень. Про це повідомила волонтерка Оксана Тимчук на своїй Facebook-сторінці.
У Києві та області зараз є потреба у тепловізорах. Волонтери просять допомогти зібрати гроші на третій прилад для територіальної оборони. До закриття збору залишилося зібрати 18 500 гривень.
Вартість одного тепловізора iRay xEye E3W (INFIRAY) становить 1 300 євро. Прилад дозволяє відслідковувати ворога на відстані більше тисячі метрів і є необхідним для українських бійців.
Карта ПриватБанку для збору:
4149629331134981
(Оксана Тимчук)
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Анастасія Диняк