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Волонтери просять допомогти зібрати кошти для закупівлі тепловізорів

Анастасія Диняк

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Волонтери просять усіх небайдужих допомогти закрити збір для закупівлі тепловізорів для територіальної оборони Києва. Залишилося зібрати 18 500 гривень. Про це повідомила волонтерка Оксана Тимчук на своїй Facebook-сторінці.

У Києві та області зараз є потреба у тепловізорах. Волонтери просять допомогти зібрати гроші на третій прилад для територіальної оборони. До закриття збору залишилося зібрати 18 500 гривень.

Вартість одного тепловізора iRay xEye E3W (INFIRAY) становить 1 300 євро. Прилад дозволяє відслідковувати ворога на відстані більше тисячі метрів і є необхідним для українських бійців.

Карта ПриватБанку для збору:

4149629331134981

(Оксана Тимчук)

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