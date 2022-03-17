Володимира Зеленського висувають на Нобелівську премію миру

Європейські політики подали листа до Нобелівського комітету з проханням номінувати президента України Володимира Зеленського та українців на Нобелівську премію миру. Про це пише Суспільне.

«Сміливі українці та українки борються за збереження демократії та самоврядування. Від стійкого спротиву демократично обраного президента України Володимира Зеленського до чоловіка, який зі сльозами на очах прощається з родиною, щоб захищати свою країну, весь народ України піднявся на спротив силам авторитаризму… Ми віримо, що зараз саме час показати народу України, що світ на їхньому боці», – йдеться у зверненні політиків.

Однак, для внесення номінації необхідно внести зміни у відповідну процедуру та продовжити термін подачі заявки до 31 березня. Зазвичай заявки приймають до 1 лютого.

«Ми розуміємо, що це порушення процедури, однак віримо, що воно виправдане через поточну безпрецедентну ситуацію. Наш демократичний обов’язок – протистояти авторитаризму та підтримувати народ, який бореться за демократію та право на самоврядування», – додали європейські ініціатори.

Нобелівська премія миру – одна з шести Нобелівських премій. Відповідно до волі Альфреда Нобеля, її мають присуджувати тому, хто «зробить найбільший або найкращий внесок у дружні стосунки між націями; в скасування, або скорочення армій, що існують, та в проведення, або агітацію мирних з’їздів».

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