В Україні знищили вже 14 тисяч російських окупантів

За повний 21 день війни, яку веде Росія проти України, втрати окупантів вже перевищили 14 тисяч солдат.Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
З 24 лютого до ранку 17 березня загальні втрати російських окупантів такі:
- особового складу ‒ 14000 осіб,
- танків ‒ 444 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1435 од,
- артилерійських систем – 201 од,
- РСЗВ ‒ 72 од,
- засоби ППО ‒ 43 од,
- літаків – 86 од,
- гелікоптерів – 108 од,
- автомобільної техніки ‒ 864 од,
- кораблі /катери ‒ 3 од,
- цистерн з ПММ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 11.
- спеціальна техніка ‒ 10.
Водночас у Генштабі додають, що дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка