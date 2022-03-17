В Україні знищили вже 14 тисяч російських окупантів

За повний 21 день війни, яку веде Росія проти України, втрати окупантів вже перевищили 14 тисяч солдат.Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

З 24 лютого до ранку 17 березня загальні втрати російських окупантів такі:

особового складу ‒ 14000 осіб,

танків ‒ 444 од,

бойових броньованих машин ‒ 1435 од,

артилерійських систем – 201 од,

РСЗВ ‒ 72 од,

засоби ППО ‒ 43 од,

літаків – 86 од,

гелікоптерів – 108 од,

автомобільної техніки ‒ 864 од,

кораблі /катери ‒ 3 од,

цистерн з ПММ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 11.

спеціальна техніка ‒ 10.

Водночас у Генштабі додають, що дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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