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В Україні немає місць, де відсутня воєнна загроза, – МВС

Ольга Денисяка

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Україні сьогодні не залишилось місць, де не було б явної воєнної загрози. Про це він сказав в етері всеукраїнського телемарафону, передає hromadske.

«Ми вже не назвемо області, де не відбувалися обстріли, або де не знаходили представників диверсійних груп. На жаль, це явище вже стало для нас звичним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коректувальників вогню. Вони також є і на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині. Ця проблема сьогодні є повсюди», — зазначив Монастирський.

Він також розповів про скорочення блокпостів на автошляхах країни: із 2 тисяч їх наразі залишилися 1,5 тисячі, планується зменшити кількість до 800 штук. Головними на блокпостах будуть представники Нацполіції.

Крім того, Монастирський повідомив про затримання окупантами представників органів держвлади та активістів, які виходять на майдани міст і допомагають із розподілом гуманітарної допомоги, що надходить мирним громадянам із неокупованої території України.

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