Швейцарський банк припинив видачу карток росіянам після розслідування «Схем»

Швейцарський інтернет-банк Dukascopy Bank більше не видаватиме картки Visa та Mastercard громадянам РФ після розслідування «Схем». Про це пише Радіо Свобода.

Журналісти «Схем» провели розслідування під час якого з’ясувалося, що швейцарський інтернет-банк Dukascopy Bank дозволяє росіянам обходити санкційні обмеження. Після поширення інформації в установі повідомили, що громадяни Росії більше не зможуть отримати віртуальну чи пластикову картку Visa чи Mastercard.

«Банк повідомляє, що нещодавно припинив видачу Visa/Mastercard для клієнтів, які проживають в Росії. Dukascopy Bank, будучи швейцарським банком, прагне дотримуватись усіх застосованих швейцарських правил, включно із санкціями, які підтримує Швейцарія», – заявили у Dukascopy Bank.

Також у банку зазначили, що дотримуються усіх санкцій, згідно з законодавством Швейцарії та висловлюють щире співчуття всім постраждалим в Україні.

Розслідування «Схем» за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.