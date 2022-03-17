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Росіяни втекли з бою і залишили техніку. ЗСУ має нові трофеї

Ольга Денисяка

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Під час бойового зіткнення на Миколаївщині російські окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку. Про це йдеться у Fаcebook Генштабу ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що нашим захисникам дісталися БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра».

Водночас у Держприкордонслужбі зазначили, що ворог втік, залишивши ще й вантажівку, вщент забиту боєприпасами до різних видів стрілецької зброї.

Вся техніка є непошкодженою та придатною для бойових завдань. Трофеї передали підрозділам ЗСУ.

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Фото: Генштаб

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