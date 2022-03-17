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Росіяни обстріляли передмістя Харкова: троє загиблих

Ольга Денисяка

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Російські окупанти обстріляли місто Дергачі і селище Слатине у Харківській області. Внаслідок обстрілів щонайменше троє людей загинули та ще п’ятеро отримали поранення. Про це у Facebook повідомив голова Дергачівської територіальної громади В’ячеслав Задоренко.

За його інформацією, протягом доби 16 березня окупаційна армія інтенсивно обстрілювала житлові квартали селища Слатине. Двоє слатинчан загинуло, ще п’ятеро отримали важкі поранення. Під вечір активізувалися обстріли Дергачів, у результаті яких зруйновано декілька приватних будинків. Є інформація щонайменше про одного загиблого у місті.

В’ячеслав Задоренко також заявив, що деякі люди, які ховалися у підвалах, опинилися під завалами. Працівники ДСНС наразі здійснюють заходи для порятунку цих осіб та ліквідації наслідків ворожих бомбардувань.

Водночас, незважаючи на обстріли, громада продовжує приймати та надавати гуманітарну допомогу. Вчора Дергачівська центральна лікарня отримала важливі медикаменти. 16 березня мешканцям громади розвезли необхідні продукти та продовольство.

«Служби ЖКГ продовжують працювати над відновленням комунікацій у Дергачах та у громаді в цілому. Повідомляю, що відсутність напору води теж пов’язана з проблемами електроенергії, яка живить насоси. Вкотре прошу громадян зважати на ситуацію, що склалася, і морально підтримати працівників житлово-комунальної сфери», – зазначив В’ячеслав Задоренко.

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