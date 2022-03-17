Росія вкрала української води на 620 мільйонів, – Держекоінспекція

Від початку повномасштабного вторгнення Росія «вкрала української води на майже 620 мільйонів гривень». Про це йдеться у Facebook Державної екологічної інспекції України.

У повідомленні йдеться, що окупанти 24 лютого захопили всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим.

Так, ворог 27 лютого зруйнував тимчасову дамбу, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу.

«Наразі російською федерацією здійснюється водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро, через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу пропускною потужністю 50 м3/сек. (4 320 000 м3/ добу)», – йдеться в повідомленні.

За даними Держекоінспекції, сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України складає 32,6 мільйона гривень на добу. Відтак за весь час війни «злодій вже поцупив води на загальну суму майже 620 мільйонів гривень».

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