Опублікували розклад евакуаційних потягів на 17 березня

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 17 березня. Про це йдеться у Facebook перевізника.

Графік додаткових евакуаційних потягів:

Харків:

08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

09:40 – №229/230 Харків – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харків – Львів;

14:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

8:00 – Інтерсіті+ Дніпро – Львів;

10:30 – №903/904 Дніпро – Дрогобич.

Краматорськ:

13:00 – №273/274 Краматорськ – Львів;

16:00 – №275/276 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.

Запоріжжя:

10:00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;

16:05 – №225/226 Запоріжжя – Ковель;

18:00 – №234/233 Запоріжжя – Ужгород.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13. З вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8:00 та о 17:00, а також до Харкова – о 1:00 та о 7:00.

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