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Назвали заплановані на 17 березня гуманітарні коридори

Ольга Денисяка

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Оприлюднили гуманітарні кордони для евакуації людей та заведення харчових продуктів та медикаментів на 17 березня. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Гуманітарні коридори на 17 березня:

  1. З міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя (Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя) – з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Автобуси для евакуації та збору людей на шляху з Маріуполя буде відправлено з міста Запоріжжя.
  2. З міста Бородянка Київської області до міста Житомира (Бородянка – Дружня – Загальці – Поташня – Пісківка – Мігалки – Біла Криниця – Хомівка – Березці – Радомишль – Поташня – Кочеров – Житомир). Автобуси для евакуації будуть відправлені із міста Житомир.
  3. Із села Шевченкове Київської області до міста Бровари (Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калетянське – Козелець – Остер – Крехаєв – Рожни – Пухівка – Погреби – Бровари). Автобуси для евакуації будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.
  4. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Вовчанськ Харківської області (Вовчанськ – Симонівка – Рубіжне – Перемога – Шестаково – Харків). 6 автомобілів із продуктами та медикаментами будуть відправлені з міста Харків. Старший колони: Фольцваген Крафтер (АХ 9104 КЕ), 0979913734, Кашкаров Артем Васильович
  5. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Гостомель Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка – Гореничі – Стоянка – Ірпінь – Гостомель.
  6. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для міста Буча Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка – Гореничі – Стоянка – Капітанівка – Забуччя – Михайлівка-Рубежівка – Ворзель – Буча.
  7. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для села Семиполки Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари – Погреби – Пухівка – Рожни – Крехаєв – Остер – Козелець – Калетянське – Семиполки.
  8. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для села Марківці Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари – Погреби – Пухівка – Рожни – Крехаєв – Остер – Козелець – Калетянське – Калита – Заворичі – Мокрець – Марківці.
  9. Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для села Опанасів Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари – Погреби – Пухівка – Рожни – Крехаєв – Остер – Козелець – Калетянське – Калита – Опанасов.

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