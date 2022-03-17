На війні загинув захисник із Львівщини

На війні з російськими окупантами загинув захисник із Львівщини Василь Минів. Про це йдеться у Facebook Сколівської міської ради.

Василь Минів був родом з села Коростів Стрийського району Львівщини. Йому було 37 років.

«Сколівщина з неймовірним болем сприйняла жахливу трагічну звістку про загибель нашого краянина з Коростова, Миніва Василя Ярославовича! Загинув Герой, нащадок повстанців і вірний син України. Він самовіддано став на захист нашої землі, безстрашно боровся із російським окупантом. Захисникові всього 37 років. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Героя», – йдеться в повідомленні.

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