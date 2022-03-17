На Львівщині оновлюють перепустки для комендантської години

У Львівській області оновлюють перепустки для пересування під час комендантської години. З 21 березня старі вже будуть недійсними. Про це йдеться у Facebook Львівської ОВА.
Так, з 21 березня старі перепустки для пересування під час комендантської години на Львівщині будуть не ійсні. Старими вважаються форми перепусток, які видавали до 3 березня.
Від 3 березня Львівська обласна військова адміністрація виготовляє такі документи нового зразка. Саме вони залишаються і надалі чинними.
Як отримати нову перепустку:
- Перепустки видають за письмовим поданням керівника підприємства до комендатури Львівської області із обґрунтуванням необхідності перебування зазначених осіб на вулиці під час комендантської години;
- Додатком до подання необхідно долучити інформацію про зазначених осіб;
- Електронна адреса для надсилання подання з додатком: [email protected];
- Перепустки виготовляються за рішенням коменданта впродовж трьох днів з часу отримання подання.
Контактні телефони комендатури:
- Щодо скерування подання для виготовлення перепусток: 096-232-78-99;
- Щодо видачі виготовлених комендатурою перепусток: 095-592-14-37;
- Для вирішення інших питань: 112
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