На Львівщині оновлюють перепустки для комендантської години

У Львівській області оновлюють перепустки для пересування під час комендантської години. З 21 березня старі вже будуть недійсними. Про це йдеться у Facebook Львівської ОВА.

Так, з 21 березня старі перепустки для пересування під час комендантської години на Львівщині будуть не ійсні. Старими вважаються форми перепусток, які видавали до 3 березня.

Від 3 березня Львівська обласна військова адміністрація виготовляє такі документи нового зразка. Саме вони залишаються і надалі чинними.

Як отримати нову перепустку:

Перепустки видають за письмовим поданням керівника підприємства до комендатури Львівської області із обґрунтуванням необхідності перебування зазначених осіб на вулиці під час комендантської години; Додатком до подання необхідно долучити інформацію про зазначених осіб; Електронна адреса для надсилання подання з додатком: [email protected]; Перепустки виготовляються за рішенням коменданта впродовж трьох днів з часу отримання подання.

Контактні телефони комендатури:

Щодо скерування подання для виготовлення перепусток: 096-232-78-99; Щодо видачі виготовлених комендатурою перепусток: 095-592-14-37; Для вирішення інших питань: 112

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