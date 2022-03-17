На Київщині окупанти обстріляли евакуаційну колону

У Бучанському районі на Київщині російські окупанти з танків обстріляли евакуаційну колону, загинули двоє поліцейських. Про це повідомило МВС України у Facebook.

У четвер, 17 березня, російські військові відкрили вогонь по колоні, яка рухалася «зеленим коридором» у Бучанському районі на Київщині. Унаслідок обстрілів загинули двоє правоохоронців.

«У Київській області, яка тимчасово окупована, розташована велика кількість лікарень, шкіл та дитячих садків. Щоб врятувати людей від пекла війни, всі органи державної влади намагалися вивезти якомога більшу кількість громадян. Але російські окупанти не давали такої можливості. Під час евакуації людей у Бучанському районі окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Така ж ситуація склалася і в Ірпені, коли в службовий автомобіль поліції потрапив снаряд «Граду». Лише зараз вдалося забрати тіло поліцейського», – заявив начальник Поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Також очільник поліції наголосив, що найактивніші бої зараз тривають на напрямку міст Ірпінь, Гостомель та Немішаєве. ЗСУ здійснили вдалий артилерійський удар та просунули свої позиції вперед. Набаєв додав, що наразі ситуація покращується, але вулицях міст і сіл Київщини багато тіл не лише окупантів, а й місцевих жителів.

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