ОСТАННІ НОВИНИ

На Київщині окупанти обстріляли евакуаційну колону

Анастасія Диняк

|

У Бучанському районі на Київщині російські окупанти з танків обстріляли евакуаційну колону, загинули двоє поліцейських. Про це повідомило МВС України у Facebook.

У четвер, 17 березня, російські військові відкрили вогонь по колоні, яка рухалася «зеленим коридором» у Бучанському районі на Київщині. Унаслідок обстрілів загинули двоє правоохоронців.

«У Київській області, яка тимчасово окупована, розташована велика кількість лікарень, шкіл та дитячих садків. Щоб врятувати людей від пекла війни, всі органи державної влади намагалися вивезти якомога більшу кількість громадян. Але російські окупанти не давали такої можливості. Під час евакуації людей у Бучанському районі окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Така ж ситуація склалася і в Ірпені, коли в службовий автомобіль поліції потрапив снаряд «Граду». Лише зараз вдалося забрати тіло поліцейського», – заявив начальник Поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Також очільник поліції наголосив, що найактивніші бої зараз тривають на напрямку міст Ірпінь, Гостомель та Немішаєве. ЗСУ здійснили вдалий артилерійський удар та просунули свої позиції вперед. Набаєв додав, що наразі ситуація покращується, але вулицях міст і сіл Київщини багато тіл не лише окупантів, а й місцевих жителів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів