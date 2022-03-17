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На Дрогобичинні організовують дозвілля для дітей переселенців

Анастасія Диняк

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В Дрогобичі на Львівщині організовують заходи для мешканців громади і дітей з родин, які були вимушені переїхати з інших регіонів України. По це повідомляє Дрогобицька міська рада на своїй Facebook-сторінці.

Усі заходи безкоштовні та доступні для усіх бажаючих. У міській раді опублікували розклад на 17 березня.

  • 10:00-19:00 — “Буккросинг” — колообіг книг в дії. Допомога дітям під час дистанційного навчання. Проводиться у центральній бібліотеці імені В’ячеслава Чорновола на вулиці Шевченка, 27; вулиці Грушевського, 170; вулиці Шевченка, 34;
  • 11:00-13:00 — майстер-клас “Браслет з бісеру” триває у Будинку науково-технічної творчості учнівської молоді (Трускавецька, 45);
  • 11:00-13:00 — ораторське мистецтво “Мова – життя духовного основа” у центрі культури та мистецтв “Каменяр” (вулиця 22 січня, 28);
  • 11:00-13:00 — ручне ткацтво — Палац дитячої та юнацької творчості (вулиця Івана Франка, 27);
  • 14:00-16:00 — народні інструменти — Палац дитячої та юнацької творчості (вулиця Івана Франка, 27);
  • 14:00-16:00 — заняття з англійської та німецької мов — Палац дитячої та юнацької творчості (вулиця Івана Франка, 27);
  • 14:00-16:00 — аплікація, виготовлення ляльок-мотанок, ліплення зі солоного тіста — Палац дитячої та юнацької творчості (вулиця Івана Франка, 27);
  • 14:00-17:00 — малювання — Палац дитячої та юнацької творчості (вулиця Івана Франка, 27);
  • 14:00-17:00 — уроки гри на музичних інструментах (фортепіано, струнно-смичкові, народні, духові та ударні) — Дрогобицька дитяча музична школа № 1 (вулиця Шевченка, 10) та Дрогобицька дитяча музична школа № 2 імені Романа Сороки (вулиця Лесі Українки, 41);
  • 14:00-15:00 — екскурсії у відділ природи музею “Дрогобиччина” — музей “Дрогобиччина”, відділ природи (вулиця Івана Франка, 32);
  • 15:00 — майстер-клас з образотворчого мистецтва проходить у Стебницькому професійному ліцеї (місто Стебник вулиця Володимира Великого, 2, гуртожиток);
  • 15:00-16:00 — майстер-класи у ліцеях № 16 (Грушевського, 136), № 2 (вулиця Козловського, 17) та у гімназії імені Богдана Лепкого на вулиці Лепкого, 19.

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