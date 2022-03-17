Латвія закликала ООН закрити небо України

Парламент Латвії одноголосно закликав країни ООН закрити небо над Україною. Про це пише hromadske.

Так, Латвія стала третьою країною, яка виступила за закриття неба України від російських окупантів.

Окрім того, парламент Латвії закликає:

якомога швидше сприяти організації безпечних коридорів на території України;

закрити свій повітряний простір та порти для Росії;

посилити санкції проти Росії, до припинення війни в Україні;

країни ЄС та НАТО збільшити підтримку України, в тому числі забезпечити військовою технікою.

Також парламент просить інші країни ввести санкції проти Білорусі.

«Цією заявою парламентарі висловлюють тверду підтримку Україні, її захисникам і народу України у боротьбі проти агресивної війни, яку розпочала Росія», — йдеться на сайті парламенту Латвії.

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