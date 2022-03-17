ОСТАННІ НОВИНИ

Генпрокуратура Білорусі розпочала кримінальне провадження проти Арестовича

Анастасія Диняк

|

Генпрокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу проти радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича через публічні заклики до тероризму. Про це повідомляє білоруське агентство Белта.

Проти Олексія Арестовича порушили кримінальну справу за ч.3 ст.361 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

«Встановлено, що підозрюваний не пізніше 17 березня 2022 року записав і розмістив у глобальній комп’ютерній мережі Інтернет відеоролик із публічними закликами до здійснення актів тероризму і диверсій на об’єктах Білоруської залізниці, вчинення інших дій, спрямованих на завдання збитків національній безпеці Республіки Білорусь», – йдеться у повідомленні агентства.

Наразі справа проти радника керівника ОП спрямована до Слідчого комітету Республіки Білорусь для організації попереднього розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів