Генпрокуратура Білорусі розпочала кримінальне провадження проти Арестовича

Генпрокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу проти радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича через публічні заклики до тероризму. Про це повідомляє білоруське агентство Белта.

Проти Олексія Арестовича порушили кримінальну справу за ч.3 ст.361 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

«Встановлено, що підозрюваний не пізніше 17 березня 2022 року записав і розмістив у глобальній комп’ютерній мережі Інтернет відеоролик із публічними закликами до здійснення актів тероризму і диверсій на об’єктах Білоруської залізниці, вчинення інших дій, спрямованих на завдання збитків національній безпеці Республіки Білорусь», – йдеться у повідомленні агентства.

Наразі справа проти радника керівника ОП спрямована до Слідчого комітету Республіки Білорусь для організації попереднього розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.