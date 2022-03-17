Через «Дію» українці переказали 150 мільйонів гривень на армію

Через додаток «Дія» громадяни переказали вже 150 мільйонів гривень на потреби українських військових. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Усі гроші, які переказують українці йдуть у фонд армії «Повернися живим» та витрачаються на потреби військових.

За один день кошти з фонду витратили на 88 квадрокоптерів, 47 тепловізорів, 30 рацій, 30 планшетів та смартфонів для операторів безпілотників та артилеристів.

Зауважимо, також гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії.

Внести кошти на допомогу українським військовим можна за посиланням.

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