Через «Дію» українці переказали 150 мільйонів гривень на армію

Через додаток «Дія» громадяни переказали вже 150 мільйонів гривень на потреби українських військових. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
Усі гроші, які переказують українці йдуть у фонд армії «Повернися живим» та витрачаються на потреби військових.
За один день кошти з фонду витратили на 88 квадрокоптерів, 47 тепловізорів, 30 рацій, 30 планшетів та смартфонів для операторів безпілотників та артилеристів.
Зауважимо, також гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії.
Внести кошти на допомогу українським військовим можна за посиланням.
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Анастасія Диняк