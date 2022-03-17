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Артобстріл на Харківщині: загинула 21 людина, ще 25 – поранені

Ольга Денисяка

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Вночі 17 березня російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Мерефа на Харківщині. Внаслідок обстрілів 21 людина загинула та ще 25 отримали поранення. Про це йдеться у Facebook Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 17 березня близько 03:30 год. військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл міста Мерефа Харківського району, внаслідок чого зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури.

Внаслідок обстрілів загинула 21 людина, ще 25 осіб отримали поранення, 10 з них перебувають у важкому стані. Рятувальники продовжують розбирати завали.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратурислідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

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