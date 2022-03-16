З-за кордону повернулися вже 300 тисяч українських чоловіків

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну з-за кордону повернулися близько 310 тисяч українців, більшість – чоловіки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі Українській правді.

За словами речника ДПСУ, загальний пасажиропотік через кордон залишається інтенсивним, проте загалом він трішки зменшився. Якщо приміром на західній ділянці раніше він коливався на рівні 120 тисяч осіб за добу в обидва боки, то в останні дні – 90 тисяч осіб.

На кордоні з Молдовою пасажиропотік значно менший. Звісно більшість громадян слідує на виїзд з України.

«Загалом з 24 лютого 2,4 млн осіб перетнули кордон за межі держави, з яких 1,805 млн», – українці.

В той же час, за цей період майже 310 тисяч українців перетнули кордон на в’їзд. Більшість це чоловіки. Мету їхнього перетину кордону ми не фіксуємо, але непоодиноко у спілкуванні з прикордонниками вони говорять, що повертаються, аби стати на захист країни».

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