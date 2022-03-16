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В Україні запровадили загальнонаціональну хвилину мовчання

Маріанна Мороз

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Президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування памʼяті всіх українців, які загинули через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Про це під час звернення до українців 16 березня повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Хвилини мовчання в Україні відбуватимуться щоранку.

«Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Усіх, хто воював. Усіх військових і усіх цивільних. Дорослих і дітей… Усіх! Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну! – заявив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що на росіян очікує міжнародний трибунал.

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