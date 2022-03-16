В Україні заборонили російську пропаганду

Президент України Володимир Зеленський підписав проект Закону щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора,

Закон встановлює заборону пропагування дій держави-агресора, а також застосування санкцій та заборон громадських об’єднань та політичних партій, винних у порушенні цього закону.

Документом передбачено заборону виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як «внутрішнього конфлікту», «громадянського конфлікту», «громадянської війни», заперечення тимчасової окупації частини території України.

Також заборонена глорифікація (звеличення – ред.) так званих окупаційних органів влади, «повстанців», «ополченців» №ввічливих людей»та угрупувань, військ рф і найманців, які здійснюють збройну агресію російської федерації проти України.

Окрім того закон передбачає заборону для політичних партій та громадських об’єднань, дії яких спрямовані на порушення суверенітету, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, пропаганду комуністичного, нацистського та тоталітарних режимів виправдовування чм заперечення збройної агресії російської федерації проти України.

Як відомо за закон №5101 щодо заборони кремлівської пропаганди проголосувало 285 народних обранців із 308 присутніх.

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