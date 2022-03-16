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Укрзалізниця додала евакуаційні потяги на 16 березня

Анастасія Диняк

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Укрзалізниця призначила одинадцять додаткових евакуаційних рейсів з шести міст України. Про це повідомили на Facebook-сторінці УЗ.

Так, 16 березня відправиться низка евакуаційних потягів.

Із Харкова:

  • 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харків – Львів.

З Дніпра:

  • 10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;
  • 12:30 – №903/904 Дніпро – Самбір;
  • 14:00 – Інтерсіті+ Дніпро – Львів;
  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

З Краматорська:

  • 13:00 – №271/272 Краматорськ – Ковель;
  • 16:00 – №269/270 Краматорськ – Львів.

З Кривого Рогу:

  • 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп.

З Одеси:

  • 22:32 – Одеса – Ужгород.

З Бердичева:

  • 22:00 – Бердичів – Хелм.

Також щодня близько 00:00 оновлюється актуальний графік поїздів на наступний день. Переглянути можна за посиланням.

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