Україна втопила у морі ще два російські винищувачі

Зенітні ракетні війська на півдні України потопили у морі два повітряні судна рашистів. Про це повідомляє командування Повітряних сил України.

Пара винищувачів військ рф намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області та були збиті зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування «Південь».

Пілоти катапультувались і вслід за збитими літаками впали в українське Чорне море.

За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченко, один із літаків збили на підльоті, а інший встиг розвернутися в бік окупованого Криму, але теж був відправлений на дно моря із екіпажом.

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