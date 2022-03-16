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Щодня з України тікають від війни понад 70 тисяч дітей

Андрій Котенський

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Близько 1,5 млн українських дітей стали біженцями з моменту російського вторгнення 24 лютого.  Про це повідомляє Українська правда із посиланням на представника Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймса Елдера.

Зазначається, що щодня за останні 20 днів в Україні понад 70 тисяч дітей стають біженцями, а щохвилини з країни тікають 55 дітей.

Раніше повідомлялося, що вже 2,7 млн українців виїхали з країни через війну з РФ, найбільше – до Польщі.

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