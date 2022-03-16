Сенат США визнав Путіна воєнним злочинцем

У вівторок, 15 березня, сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання президента Росії воєнним злочинцем. Про це повідомляє Суспільне.

Так, сенатор Республіканської партії Ліндсі Гремом вніс резолюцію, яка засуджує Путіна як воєнного злочинця. Згодом відповідну резолюцію підтримала і Демократична партія.

Сенатори обох партій закликали Міжнародний кримінальний суд в Гаазі та інші країни розслідувати злочини Росії, скоєні під час незаконного вторгнення на територію України.

«Усі ми в цій залі об’єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу», – наголосив лідер демократів Чак Шумер.

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