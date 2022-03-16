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Російські окупанти ділять сухпайок на  двох: перехоплена розмова

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України перехопила телефонну розмову, де російський військовий розказує, що вони залишилися без їжі, води, боєприпасів та пального. Про це повідомляє СБУ.

СБУ оприлюднила запис розмови окупанта зі своєю дружиною. Військовий жаліється, що їх залишили без нічого.

«Їжі немає, води немає. Залишився один сухпайок на двох. Більше нічого немає. Ми не бачимо сенсу знаходитися тут: провізії немає, боєприпасів немає, солярки немає…», – йдеться в розмові.

Дружина російського окупанта повідомила, що у них теж все погано, адже в магазинах зникла «пепсі», закрили «МакДональдзи». Магазини «зара», «бершка» та «асос» більше не продаватимуть свої товари в РФ.

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Відео: СБУ

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