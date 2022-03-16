Росію вигнали з Ради Європи

Через повномасштабне вторгнення російської армії на територію України РФ офіційно виключили з Ради Європи після 26 років членства. Відповідне рішення прийняли вранці 16 березня, йдеться на сайті органу.

«На позачерговому засіданні Комітет міністрів у контексті процедури, розпочатої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, вирішив, що Російська Федерація відсьогодні не є членом Ради Європи, після 26 років членства», – йдеться у повідомленні.

У Постійному представництві України при Раді Європи назвали це історичним рішенням. Відтак російський прапор вилучили з ряду прапорів держав-членів Ради Європи перед палацом Європи у Страсбурзі. Фото оприлюднено у Twitter.

Нагадаємо, що після нападу на Україну 25 лютого Рада Європи призупинила представництво Російської Федерації. Вже 15 березня Парламентська асамблея ради Європи (ПАРЄ) рекомендувала виключити Росію зі складу органу. Рішення підтримали депутати зі 46 країн Європи.

Напередодні у передчутті ганебного вигону Росія сама сповістила Раду Європи про вихід з організації. До слова, РФ приєдналася до органу 28 лютого 1996 року.

Відтепер російські громадяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини, а Москва не матиме зобов’язання відмовитися від смертної кари.

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