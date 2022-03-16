Росіяни вже вбили 103 українські дитини

Від початку повномасштабної війни проти України російські окупаційні війська вбили вже понад сотню українських дітей. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова в спільному ефірі телеканалів 16 березня.

«За даними на сьогоднішній ранок,103 загиблих дитини. Фіксація злочинів відбувається 24/7. Ми запустили єдиний реєстр воєнних злочинів рф warcrimes.gov.ua , який будуть використовувати всі правоохоронні органи для національних і міжнародних судів», – повідомила Ірина Венедіктова.

За словами генпрокурорки, Мінюст буде використовувати цей ресурс для того, щоб судитися в Страсбурзькому суді. Наше МЗС буде використовувати, щоб судитися в суді в ООН.

«Закликаю скористатися цим хабом, ресурсом, тому що він у нас захищений. Ми зберігаємо конфедиційні дані про людей, які повідомляють про злочини, надають докази», – додала Ірина Венедіктова.

На фото батьки намагаються врятувати маленбкого хлопчика у Маріуполі, який був смертельно поранений під час ракетного обстрілу.

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