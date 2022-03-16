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На Одещині у біженців викрали авто та цінні речі на понад 800 тисяч гривень

Анастасія Диняк

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На Одещинні затримали чотирьох чоловіків, які напали на переселенців з Миколаєва. Підозрювані викрали авто і цінності на понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Так, четверо мешканців Ізмаїльського району, що на Одещині, напали на автомобіль, у якому знаходилося двоє переселенців з Маріуполя. Нападники, погрожуючи зброєю, витягли постраждалих з авто та почали бити прикладом та ногами.

Зловмисники забрали у потерпілих гроші та цінні речі на загальну суму понад 800 тисяч гривень та втекли на їхньому автомобілі.

Наразі підозрювані затримані, триває досудове розслідування.

Чоловіків підозрюють у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України). Їм загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

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