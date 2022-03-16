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Байден назвав Путіна воєнним злочинцем

Наталя Дуляба

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Президент США Джо Байден 16 березня назвав президента Росії Владіміра Путіна «воєнним злочинцем». Його цитують американські ЗМІ, пише Європейська правда.

«Я думаю, що він воєнний злочинець», – сказав Байден.

Спочатку Байден відповів «ні» на питання, чи є Путін воєнним злочинцем. Опісля він негайно повернувся до групи журналістів уточнити, про що його запитали. Коли його знову запитали, чи є Путін воєнним злочинцем, президент США відповів ствердно.

CNN відзначає, що це висловлювання Байдена відображає зміну позиції його адміністрації.

Раніше посадовці, включаючи Байдена, не заявляли, що в Україні скоюються воєнні злочини. Вони говорили, що триває розслідування щодо того, чи можна використовувати цей термін.

Висловлювання президента США прокоментувала речниця Білого дому.

«Зауваження президента говорять самі за себе», – сказала Джен Псакі, додавши, що Байден «говорив від серця».

За її словами, розслідування воєнних злочинів у Держдепі все ще триває.

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