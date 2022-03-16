Байден назвав Путіна воєнним злочинцем

Президент США Джо Байден 16 березня назвав президента Росії Владіміра Путіна «воєнним злочинцем». Його цитують американські ЗМІ, пише Європейська правда.

«Я думаю, що він воєнний злочинець», – сказав Байден.

Спочатку Байден відповів «ні» на питання, чи є Путін воєнним злочинцем. Опісля він негайно повернувся до групи журналістів уточнити, про що його запитали. Коли його знову запитали, чи є Путін воєнним злочинцем, президент США відповів ствердно.

BREAKING: Pres. Biden calls Russian Pres. Vladimir Putin a ” war criminal.” https://t.co/ORuOYE3lBs pic.twitter.com/9XHbwoCZrq — ABC News (@ABC) March 16, 2022

CNN відзначає, що це висловлювання Байдена відображає зміну позиції його адміністрації.

Раніше посадовці, включаючи Байдена, не заявляли, що в Україні скоюються воєнні злочини. Вони говорили, що триває розслідування щодо того, чи можна використовувати цей термін.

Висловлювання президента США прокоментувала речниця Білого дому.

«Зауваження президента говорять самі за себе», – сказала Джен Псакі, додавши, що Байден «говорив від серця».

За її словами, розслідування воєнних злочинів у Держдепі все ще триває.

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