ЗСУ відбили атаку на Маріуполь: знищено 150 окупантів і ворожу техніку

14 березня, захищаючи Маріуполь, українські військові успішно дали відсіч атаці військ РФ. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

«Противник намагається захопити Маріуполь. Українські воїни успішно відбили атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили», – вказано у повідомленні.

Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Станом на 06:00 год. вівторка, 15 березня, стан, положення і характер дій сил української оборони залишається без суттєвих змін. ЗСУ завдають нищівних ударів по угрупованням військ та тиловій інфраструктурі окупантів.

Протягом доби українські Повітряні Сили уразили чотири вертольоти, один літак, а винищувачем збили крилату ракету ворога.

«Угруповання окупаційних військ, що задіяні у веденні наступальної операції значних успіхів на всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих рубежів. Ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Також загарбники й надалі підступно використовують цивільну інфраструктуру для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки», – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти використовують мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу.

В ОРДЛО окупанти вимушені призупинити мобілізацію робітників комунальної сфери через неспроможність підтримувати функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів.

У Генштабі додають, що морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування.

Також за наявною інформацією, мобілізованих мешканців з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області направляють для поповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ, що залучені до бойових дій на території України.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.

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