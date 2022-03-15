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Зеленський змінив командувача ООС, тепер він очолить оборону Київщини

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський призначив керівником Київської обласної військової адміністрації командувача Операції об’єднаних сил Олександра Павлюка. Про це президент заявив під час відеозвернення 15 березня.

«Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області, я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка – Героя України, генерал-лейтенанта, командувача Операції об’єднаних сил. Тож київський напрямок та ситуація в області матимуть ще більшу увагу», – заявив президент.

Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву. Новим командувачем Об’єднаних сил став генерал-майор Едуард Москальов.

Президент вже підписав відповідні укази.

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