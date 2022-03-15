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Зеленський заявив про запуск податкової реформи

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський оголосив про старт податкової реформи в Україні. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

«Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете, сплачуйте. Не можете – нема питань. Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону», – розповів Володимир Зеленський.

Він уточнив, що це наразі два початкові кроки податкової реформи в Україні, що далі буде більше.

Також глава держави додав, що Кабмін  узгодив пакет рішень для підтримки економіки, щоб у регіонах, де є безпечно, українці могли працювати.

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