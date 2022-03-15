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Зеленський до російських строковиків: ми даємо вам шанс вижити, здавайтесь

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський звернувся до російських строковиків і запевнив, що Україна буде поводитися з ними гідно, якщо ті здадуться в полон. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

«Російські строковики, послухайте мене уважно. Російські офіцери, ви то вже все зрозуміли. В України ви нічого не заберете, ви будете забирати життя. Вас дуже багато, але і ваше життя теж заберуть. Але заради чого вам вмирати? І навіщо? Я знаю, що ви хочете жити. Ми чуємо у перехоплених ваших розмовах, що ви думаєте про цю війну, про цей сором і про свою державу. Ми чуємо ваші дзвінки додому рідним, ми робимо висновки. Ми знаємо, хто ви. Тому я пропоную вам вибір: від імені українського народу я даю вам шанс вижити. Якщо ви здастесь нашим силам, ми будемо поводитися з вами так, як і потрібно поводитися з людьми, достойно. Так, як із вами не поводились у вашій армії, так, як ваша армія не поводиться з нашою. Вибирайте», – заявив Володимир Зеленський.

Він також додав, що російські військові й досі розгублені, бо не чекали такого опору в Україні, оскільки роками вірили у пропаганду. Проте за словами президента, солдати РФ і офіцери вже почали розуміти, що війною в Україні нічого не досягнуть, тож втікають із поля бою, покидаючи техніку.

«Ми беремо трофеї та використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні – фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити», – сказав глава держави.

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