За час війни у Львові 32 жінки-переселенки народили дітей

З часу повномасштабного вторгнення російських військ на територію України і агресивного обстрілу міст нашої держави, у львівських пологових будинках 32 тимчасово переміщені жінки народили діток. Про це повідомив голова евакуаційної комісії Євген Бойко, передає пресслужба Львівської міської ради.

«Незважаючи на те, що Львів і Україна переживають непростий період, хочу повідомити, що за час військової агресії, у Львові 32 тимчасово переміщені жінки народили діток», – повідомив Євген Бойко.

За останню добу у пологових Львівського територіального медичного об’єднання № 3 народилося троє маленьких українців. З них – двоє дівчаток і один хлопчик.

Загалом, з початку повномасштабної війни, лікарі Третього ТМО прийняли 200 пологів, з них – одна двійня.

Нагадаємо, медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям станом на сьогодні у пологовому будинку №1, що на вул. Мечнікова, 8, та в пологовому відділенні, що на вул. Раппопорта, 8, надають у штатному режимі, незалежно від місця реєстрації.

Контактні телефони для інформації:

+38 032 275-92-13 — вул. Мечнікова, 8

+38 032 259-32-09 — вул. Раппопорта, 8

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