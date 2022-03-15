З Маріуполя вже виїхало дві тисячі авто з людьми

Станом на 14:00 год. 15 березня з Маріуполя вже виїхало дві тисячі легкових автомобілів. Про це йдеться в Телеграм Маріупольської міської ради.

Люди прямують за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак- Василівка – Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу. Ще 2 тисячі машин стоять на виїзді із міста.

У мерії нагадали адресу Центру допомоги: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку). Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).

«Для особистої безпеки потрібно прибути до Василівки не пізніше 18:00. Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або у Токмаці», – наголошують в міській раді.

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