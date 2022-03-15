УЗ починає націоналізацію російських вагонів, які є в Україні

«Укрзалізниця» розпочинає процедуру націоналізації близько 15 тисяч російських вагонів, які зараз перебувають в Україні. Про це йдеться в офіційній заяві компанії у Facebook.

Зараз на території України перебувають близько 15 тисяч російських вагонів. Всі вони належать 250 компаніям. Завдяки ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ» «Укрзалізниця» тепер починає їхню націоналізацію.

«Діємо в межах закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ. Далі буде Кабмін, РНБО, указ президента та ще один Закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже. Визначення того, хто з власників вагонів має в капіталі частку РФ, теж задача нешвидка. Але маємо час, маємо натхнення», – зазначив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

В «Укрзалізниці» зауважують, що вже знають компанії, які точно належать РФ. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. У їхній власності є більше 3000 вагонів.

Націоналізовані російські вагони тепер будуть працювати на економіку України. Вони стануть у пригоді «Укрзалізниці», адже перевізник напрацьовує нові логістичні маршрути до Європи, аби відновити вантажну роботу.

Додамо, що в Росії зараз перебуває лише 482 українські вагони.

Нагадаємо, напередодні в «Укрзалізниці» також заявили про намір націоналізувати елітний вагон Медведчука й задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих.

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