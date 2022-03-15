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Україні потрібні нові формати співпраці для захисту, – Зеленський

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що Україна просить літаки для самостійного захисту свого неба та закликав міжнародних партнерів надавати додаткову допомогу. Про це він сказав на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force, повідомляє Офіс президента.

Володимир Зеленський зробив акцент на тому, що світ потребує нових гарантій безпеки, адже старі довели свою неефективність.

«Російське вторгнення в Україну зруйнувало все, на чому трималася безпека в нашому регіоні і, впевнений, міжнародна безпека. Вагу організацій, на які ми всі сподівалися. Силу міжнародних конвенцій. Поставило під сумнів і наймогутніший альянс світу – НАТО», – наголосив Президент України.

За його словами, НАТО досі не наважилося закрити українське небо для російських ракет і літаків, і війська РФ продовжують бомбардувати мирні українські міста та вбивати людей, підривати житлові будинки, лікарні, школи.

Тож, як зауважив Глава держави, у країн Європи, особливо тих, що межують із Росією, зараз немає впевненості в тому, що Альянс не побоїться відреагувати, якщо до них прилетять ракети та літаки РФ. Адже російські державні пропагандисти вже прямо говорять про те, що війна проти України – це лише початок, що будуть і інші країни Європи. Цього не заперечують і в Кремлі.

«Наголошуємо: нам потрібні нові формати взаємодії, нова рішучість. І якщо ми не можемо увійти у «відкриті двері» НАТО, то ми маємо співпрацювати з такими спільнотами, які нам допомагатимуть. Як, наприклад, ваша. І мати окремі гарантії. Ми б хотіли мати надійні гарантії, які спрацюють для нас. А отже, і для вас.

Ми запропонували шлях для того, щоб Україна могла захистити своє небо і своїх людей самостійно. Я хотів би, щоб усі почули це, а особливо ті країни, які мають кордони з Росією. І ми робимо все, щоб отримати літаки. Щоб отримати протиповітряну оборону», – заявив Президент України.

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