СБУ спіймала 60 колаборантів і 20 ворожих ДРГ

Протягом 14 березня силовики затримали 60 колаборантів у різних областях України та виявила 20 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

У Черкаській області спіймали інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Їй поставили завдання передавати фото та відео про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ.

Жінку залучили до цієї діяльності через заборонені російські соцмережі. Там вона активно пропагувала за «руZZкий мір» і підтримувала окупацію так званих «Л/ДНР». Також поширювала дописи із закликами до зміни меж суверенної України і стверджувала, що з нетерпінням чекає російські війська на Черкащині.

У Луганській області СБУ фіксує злочини агресора на тимчасово окупованій території, де той намагається створити систему придушення опору українців. Для цього формують окупаційні каральні органи.

Наприклад, до таких населених пунктів як Марківка, Біловодськ і Троїцьке окупанти привезли так званих «прокурорів» з ОРЛО, які вже зарекомендували себе в самопроголошеній «ЛНР».

Також у Лисичанську спецпризначенці схопили жителя, який за завданням бойовика так званої «ДНР» збирав відомості про місця дислокації та переміщення українських військ.

У Кіровоградській області викрили чоловіка, який працював у російському інформаційному полі: публікував на популярних форумах свою антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ та керівництва держави.

На Закарпатті викрили місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Злочинець використовував паспорти іноземної країни, що не належали його «клієнтам».

Спецпризначенці СБУ ділка його при спробі переправити за кордон трьох дезертирів. Всі вони затримані і зараз перебувають на допиті.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.