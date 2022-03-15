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Ритейлер LEGO зібрав більше 16 тисяч доларів на допомогу Україні

Наталя Дуляба

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Citizen Brick, американський роздрібний продавець всесвітньо відомого конструктора LEGO, виготовив і вже розпродав лімітовану колекцію мініфігурок президента України Володимира Зеленського та коктейлів Молотова. Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

Зважаючи на війну в Україні, компанія Citizen Brick вирішила випустити ексклюзивну серію фігурок, а кошти від їхнього продажу скерувати на благодійну допомогу.

Фігурку коктейлів Молотова продавали за 10 доларів, а президента Володимира Зеленського – за 100 доларів.

Розкупили цю лімітовану продукцію LEGO лише за добу. Компанія отримала 16 540 доларів. Всі кошти віддали благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги по всьому світу.

Direct Relief звітує, що за останні пів року пожертвувала 26 мільйонів доларів у медичній допомозі Україні, а наразі співпрацює з Міністерством охорони здоров’я над забезпеченням постачання.

Зазначимо, що данська компанія Lego Group одразу ж відреагувала на російське вторгнення в Україну, припинивши поставки до РФ та пожертвувавши 12,3 мільйона фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу українцям.

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Фото: Citizen Brick

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