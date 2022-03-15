Росіяни випустили по Україні вже більше 900 ракет, – Міноборони США

З 24 лютого росіяни запустили по Україні понад 900 ракет різних типів. Такими є дані Міністерства оборони США станом на 14 березня, пише Українська правда.

Посадовець Міноборони США стверджує, що російські удари стають все більш невибірковими щодо цілі.

За його словами, за останні кілька днів російські сили не досягли значного прогресу в Україні, а майже всі досягнення Росії є «в глухому куті». Натомість українці завдали ефективних ударів по російській бронетехніці, літаках, логістиці та засобах забезпечення.

Також американські військові додають, що росіяни не отримали переваги у повітрі.

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