Рятувальники розкритикували радника глави МВС за злиття в мережу адрес ворожих обстрілів

Речниця управління ДСНС у м. Києві Світлана Водолага розкритикувала радника глави МВС Антона Геращенка за те, що він, випереджаючи офіційні джерела, називає точні адреси обстрілів противника і таким чином може координувати вогонь російських окупантів. Про це вона заявила під час прямого ефіру у Faceook.

Звернення до Геращенка речниця ДСНС записала 14 березня зі столичного Подолу, де уламки збитої ракети росіян розтрощили житлову багатоповерхівку.

«Це Київ, знову обстріл, знову п’ятиповерхівка, знову є загиблі, але зараз моє звернення до Антона Геращенка, який позиціонується як помічник або радник міністра МВС. Ви третій раз сьогодні здаєте російським окупантам точки, які вони недообстрілювали, третій раз називаєте точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди. Досить давати недостовірну інформацію, не перевіривши її, аби бути першим. Досить!», – сказала Світлана Водолага.

Відомо, що внаслідок влучання у житловий будинок уламків ворожої ракети одна людина загинула, ще шестеро поранені.

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