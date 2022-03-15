Путін і Шойгу планують вирубати та продати український ліс, – розвідка

Держава-окупант планує масові вирубки лісів в Україні, щоб отримати кошти на фінансування свого війська. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу написав Владіміру Путіну листа «про можливість вирубки на землях оборони».

Цим документом військове керівництво РФ хоче отримати дозвіл на тотальну вирубку українських «лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень». Плануються рубки «будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини».

При цьому, як зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину продадуть, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.

Натисніть на зображення для збільшення

«На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень – це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду. Востаннє подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації, коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності», – наголошують в українській розвідці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.