Президент відзначив нагородами 234 українських захисників, 59 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив 234 українських військовослужбовців державними нагородами, 59 з них – посмертно. Відповідний указ №134/2022 опублікований на сайті глави держави.

За особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджено підполковника Віктора Сікозу, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня – підполковників Олега Апостола і Дмитра Ющенка.

Також українські військовослужбовці нагороджені орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», орденами Данила Галицького та медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни», «За врятоване життя».

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