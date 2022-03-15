Під Волновахою загинув військовий капелан з Львівщини

11 березня стало відомо, що в бою під Волновахою загинув ієромонах Платон, насельник Свято-Введенського чоловічого монастиря села Чуква Самбірського району. Про це йдеться у Facebook Самбірської міської ради.

«Будучи монахом монастиря у цей нелегкий час з благословення священноначалія він ніс послух військового капелана на Сході України», – йдеться в повідомленні.

Чин похорону та прощання відбудеться у Самборі в храмі Святителя Павла Конюшкевича на вул. Мазепи, 9. У ніч з 15 на 16 березня в храмі буде звершена панахида і безперестанне читання Євангелія. Літургійне богослужіння розпочинається о 08:00 год. 16 березня.

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Фото: Facebook/Самбірська міськрада