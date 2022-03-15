Окупанти вщент зруйнували пологовий стаціонар у Рубіжному

На Луганщині російські загарбники обстріляли Рубіжанську міську багатопрофільну лікарню, внаслідок чого пологовий стаціонар зруйнований вщент. Про це на своєму Telegram -каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Руйнування просто жахливі: вщент розбите акушерсько-гінекологічне відділення. Тепер у Луганській області стало менше на один пологовий стаціонар», – йдеться у повідомленні.

Сергій Гайдай зазначив, що останні пологи в цьому стаціонарі відбулися три доби тому. Так, 11 березня о 23:23 у підвальному приміщенні під час потужного обстрілу на свят благословилася маленька українка.

«Народилась гарна та здорова дівчинка Василіска, яка разом з мамою так весь час і перебувала під доглядом медичних працівників у підвальному приміщенні. Адже підіймати їх було вже нема куди», – повідомив голова ОВА.

Ще одну вагітну жінку, яка перебувала під наглядом медиків у цьому стаціонарі, довелось евакуювати до найближчого пологового будинку у місті Бахмут.

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