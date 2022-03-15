Окупанти атакували житлові райони Києва

Рано-вранці 15 березня російські окупанти обстріляли житлові квартали Києва. Наразі відомо про двох загиблих. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

У Святошинському районі столиці боєприпаси влучили у два житлові будинки. В подальшому один із них зазнав значних руйнувань. На місці виявили тіла двох загиблих людей, 35 громадян врятовано.

У Подільському районі внаслідок влучання боєприпасу в десятиповерховий житловий будинок сталося загорання з 1 по 5 поверхи. Надзвичайники врятували одну людину, її госпіталізували.

Також ворожий боєприпаси потрапив у приватний житловий будинок у районі Осокорків. Жертв та постраждалих немає.

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