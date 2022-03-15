Низка компанії лише вдає, що дотримується санкцій проти РФ,– Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі міжнародні корпорації досі працюють в Росії, а деякі не пішли, попри запровадження жорстких санкцій. Про це він сказав на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force.

Президент наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, допоки її агресивна риторика та наміри не зміняться.

За його словами, багато світових компаній попри запровадження жорстких санкцій проти РФ досі не пішли з російського ринку. Деякі, заявивши, що пішли, насправді просто вичікують, чим усе закінчиться і коли можна буде повернутися.

«Великі корпорації, які все ще спонсорують військову машину Росії, які не пішли з російського ринку, хоча повинні були зробити це одразу. Одразу, коли світ побачив, що роблять російські війська на нашій українській землі.

Ви знаєте ці бренди. Вони добре відомі. І тут немає жодних секретів. Nestle, Mondelēz та інші гіганти харчової індустрії. А також Raiffeisen, Societe Generale та інші банки. BASF, Samsung та LG. Bayer, Sanofi та інша фарма. Unilever, Johnson & Johnson… І ще десятки компаній. А це мільярди доларів», – заявив президент.

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