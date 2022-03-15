Керівники урядів Польщі, Чехії та Словенії їдуть в Київ, незважаючи на бойові дії

Прем’єр-міністр Польщі Моравецький, прем’єр-міністр Чехії Фіала та прем’єр-міністр Словенії Янша зустрінуться 15 березня з президентом України Зеленським у Києві. Про це пише ВВС Україна з посиланням на польський уряд.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький та віцепрем’єр-міністр, голова комітету з питань національної безпеки та оборони Ярослав Качинський разом із прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою та прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншою їдуть до Києва як представники Європейської Ради.

Заплановані зустрічі з керівником уряду України Денисем Шмигалем і президентом України Володимиром Зеленським.

Поїздка організована за погодженням з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Метою візиту є підтвердження однозначної підтримки всім Європейським Союзом суверенітету та незалежності України та представлення широкого пакету підтримки українській державі та суспільству.

Міжнародне співтовариство інформують про візит делегації через міжнародні організації, зокрема ООН.

Водночас приїзд до Києва, незважаючи на бойові дії, Матеуш Моравецький прокоментував так: «У такі переломні для світу часи наш обов’язок бути там, де кується історія. Бо йдеться не про нас, а про майбутнє наших дітей, які заслуговують жити у світі, вільному від тиранії».

Прем’єр Польщі також нагадав про слова покійного президента Леха Качинського під час війни РФ проти Грузії у 2008 році: «Сьогодні Грузія, завтра – Україна, післязавтра – країни Балтії, а потім, можливо, настане час для моєї країни, для Польщі. Тоді його візит змінив уявлення про цю війну, а великий вчинок мужності додав грузинам духу, і його пам’ятають у всьому світі донині», – написав на своїй сторінці у Facebook Моравецький.

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