Добровольців тероборони визнали ветеранами війни

Верховна Рада проголосувала за визнання добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України ветеранами війни. За відповідний закон 7151 депутати проголосували 15 березня.

У пояснювльній записці до закону йдеться про те, що з початком військової агресії російської федерації проти України до захисту безпеки населення та інтересів держави стали активно залучатися добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил України. Тому необхідно на законодавчому рівні визнати добровольців Сил терооборони ЗСУ ветеранами війни.

Документ вносить зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Згідно з ухваленими змінами, добровольці тероборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни. Також запроваджується соцзахист нової категорії осіб – сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

«Реалізація акту підвищить обороноздатність держави та суспільства під час відсічі та стримування військової агресії Російської Федерації проти України та позитивно впливатиме на інтереси добровольців тероборони та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України», – йдеться в повідомленні.

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